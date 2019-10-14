СК задержал подозреваемых в нанесении смертельных травм мужчине в Красноярске

Двое подозреваемых были задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерти 31-летнего жителя города Красноярска.

Как сообщается на сайте красноярского Следственного комитета, сейчас их допрашивают. Вопрос об избрании меры пресечения будет решен в ближайшее время.

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Следователи установили, что один из них имеет судимость за мошенничество и грабеж. Второй — за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

В качестве вещественного доказательства к делу приобщена видеозапись, на которой подозреваемые избивают своего знакомого.

В ночь на 15 октября 24-летний и 29-летний мужчины после напряженного телефонного разговора приехали к 31-летнему знакомому. На лестничной площадке и в квартире они нанесли ему множественные телесные повреждения.

Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, но скончался несмотря на усилия врачей.

«Не должно возникать сомнений, что никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений. Расследование уголовного дела поставлено Председателем СК России на контроль», — сообщило ведомство.

СМИ утверждают, что мать одного из задержанных — адвокат, в прошлом работала судьей. Его отец якобы является председателем районного Совета депутатов.