Двое мужчин избили до смерти красноярца. Стало известно, почему их еще не задержали

Молодые люди в Красноярске подрались с парнем, который получил тяжелые травмы и умер. Как сообщили местные СМИ, одним из подозреваемых оказался сын экс-судьи и действующего адвоката.

Как рассказала «360» представитель ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская, все случилось ночью 15 сентября. Двое приятелей 24 и 25 лет разговаривали по телефону с 31-летним знакомым. Между ними произошла ссора. После это друзья приехали к своему оппоненту домой. Там произошла драка. Двое молодых людей избили третьего участника конфликта. Все произошедшее на видео снимал еще один их друг. На кадрах видно, что у нападавших есть кровь на лице.

«Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на все усилия врачей, скончался», — рассказала Шаманская.

По данным ИА «Запад 24», участниками драки оказались Сергей Ш. и Андрей Ш., их жертвой был Дмитрий С. Андрея раньше судили за грабеж. Его мать Людмила Ш. адвокат Емельянского районного суда, в прошлом работала судьей. По неподтвержденной информации, отец Андрея Иван Ш. является председателем районного Совета депутатов. Медики боролись за жизнь Дмитрия 22 дня. Он находился в коме и умер, так и не придя в сознание.

Как отметила Шаманская в разговоре с «360», задержание подозреваемых должно состояться сегодня. Почти месяц материалы дела находились в полиции.

На странице krasnoyarsk_protiv в Instаgrаm появилась информация, что друзья и близкие Дмитрия собираются выйти 15 октября на улицу и потребовать ареста подозреваемых.