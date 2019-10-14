Двое мужчин избили до смерти красноярца. Стало известно, почему их еще не задержали
Как рассказала «360» представитель ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская, все случилось ночью 15 сентября. Двое приятелей 24 и 25 лет разговаривали по телефону с 31-летним знакомым. Между ними произошла ссора. После это друзья приехали к своему оппоненту домой. Там произошла драка. Двое молодых людей избили третьего участника конфликта. Все произошедшее на видео снимал еще один их друг. На кадрах видно, что у нападавших есть кровь на лице.
«Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на все усилия врачей, скончался», — рассказала Шаманская.
По данным ИА «Запад 24», участниками драки оказались Сергей Ш. и Андрей Ш., их жертвой был Дмитрий С. Андрея раньше судили за грабеж. Его мать Людмила Ш. адвокат Емельянского районного суда, в прошлом работала судьей. По неподтвержденной информации, отец Андрея Иван Ш. является председателем районного Совета депутатов. Медики боролись за жизнь Дмитрия 22 дня. Он находился в коме и умер, так и не придя в сознание.
Как отметила Шаманская в разговоре с «360», задержание подозреваемых должно состояться сегодня. Почти месяц материалы дела находились в полиции.
На странице krasnoyarsk_protiv в Instаgrаm появилась информация, что друзья и близкие Дмитрия собираются выйти 15 октября на улицу и потребовать ареста подозреваемых.