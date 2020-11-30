«Проект федерального закона подготовлен в связи с вступлением в силу закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ „О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти“», — сообщается в пояснительной записке.

Также в документе говорится, что цель проекта — уточнить положения отдельных законов, которые предусматривают ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей при наличии иностранного гражданства или вида на жительство. Как следует из текста документа, госслужащим дадут полгода для того, чтобы они доказали отсутствие второго гражданства или ВНЖ. Иначе последует увольнение.

В понедельник Владимир Путин продлил мораторий на плановые проверки малого бизнеса. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим в период пандемии. Поэтому власти решили продолжить оказание поддержки. Кроме того, глава государства отметил, что запрет на плановые проверки малого бизнеса снизит налоговую нагрузку на многие компании.