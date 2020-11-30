Мораторий на плановые проверки малого бизнеса в России продлили на год

«По поручению президента правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на один год — до 31 декабря 2021 года. Именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача продолжить их поддержку», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Накануне президент РФ Владимир Путин в рамках инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет» заявил, что запрет на плановые проверки малого бизнеса снизит налоговую нагрузку для многих компаний.

Глава государства добавил, что требуется на три месяца продлить отсрочку по налогам для кафе и других заведений общепита. Предприятиям малого и среднего бизнеса также нужно снизить страховые взносы — до 15% дважды на постоянной основе.

Обычно предпринимателей проверяют специалисты МЧС, Роспотребнадзора, Роструда и Ростехнадзора. За первые шесть месяцев 2020 года контрольно-надзорные органы приходили к бизнесу вдвое реже.

На предприятиях отмечали, что наряду с этим из-за противоэпидемических мер соблюдение санитарных требований, наоборот, проверяют чаще и следят, чтобы в организациях всегда были в наличии и использовались маски, перчатки и санитайзеры.