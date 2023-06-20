Власть 20 июня 2023, 17:28 Госдума в первом чтении приняла закон о налогообложении для работающих из-за границы Госдума одобрила в первом чтении закон об НДФЛ до 15% для работающих из-за границы РИА «Новости»

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Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили законопроект об изменении налогообложения для россиян, работающих на отечественные компании из-за рубежа. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, удаленные сотрудники российских организаций будут платить НДФЛ по ставке 13-15% в зависимости от своего налогового резидентства и общей облагаемой суммы дохода.

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Законопроект внесли на рассмотрение в Думу 24 апреля, после чего отозвали на уточнения и повторно внесли в парламент 31 мая.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявил ТАСС, что при подготовке документа законотворцы решили вопрос с налогообложением сотрудников, работающих по договорам гражданско-правового характера и трудовым договорам.

Ранее Минфин предложил ввести отдельный НДФЛ для блогеров, живущих за пределами России и снимающих контент для иностранных соцсетей.