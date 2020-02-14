Госдума уменьшит давление на бизнес

Государственная дума РФ одобрила проект, уменьшающий «силовое давление» на предпринимателей. Бизнес-сообщество приветствовало это решение.

Как сообщила газета «Известия», 13 февраля Госдума в первом чтении одобрила два президентских законопроекта, смягчающих давление на бизнес и требование к возврату валютной выручки.

После принятия поправок оказывать давление на предпринимателей будет сложнее, и бизнес-сообщество просило о них последние три года.

Председатель «Деловой России» Алексей Репик заявил изданию, что многое зависит от правоприменения, но долгожданные изменения увеличат интерес иностранных инвесторов к России. Ведь изначально статья предназначалась для борьбы с ворами в законе и мафией.

«210-я статья имеет репутацию одной из самых одиозных: она позволяла притягивать за уши обвинения, чтобы оказывать давление», — отметил Владислав Корочкин.

В конце января министерство экономического развития предложило переквалифицировать восемь статей из уголовных в административные ради снижения силового давления на бизнес.