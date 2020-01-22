Минэкономразвития предложило декриминализовать 8 статей Уголовного кодека
Министерство экономического развития предложило переквалифицировать некоторые правонарушения из уголовных в административные. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на письмо замглавы ведомства Вадима Живулина в ФСБ, МВД, Генпрокуратуру и Следственный комитет.
Предполагается, что такие преступления, как взятки сотрудникам компаний, фиктивное банкротство, нарушение авторских прав и работа без лицензии могут попасть из УК под юрисдикцию Кодекса административных правонарушений.
В Минэкономразвития объяснили, что такое изменение в законах позволит снизить давление на бизнес. Многие эксперты напоминают, что в судебной системе по-прежнему достаточно мала доля оправдательных приговоров по коммерческим разбирательствам.
В то же время, многие специалисты не высказали восторга по данной инициативе. Во-первых, есть большая вероятность, правоохранительные органы не поддержат ее. Во-вторых, эти изменения мало повлияют на повышения доверия бизнесменов к силовым органам.