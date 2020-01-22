Минэкономразвития предложило декриминализовать 8 статей Уголовного кодека

Предполагается, что такие преступления, как взятки сотрудникам компаний, фиктивное банкротство, нарушение авторских прав и работа без лицензии могут попасть из УК под юрисдикцию Кодекса административных правонарушений.

В Минэкономразвития объяснили, что такое изменение в законах позволит снизить давление на бизнес. Многие эксперты напоминают, что в судебной системе по-прежнему достаточно мала доля оправдательных приговоров по коммерческим разбирательствам.

В то же время, многие специалисты не высказали восторга по данной инициативе. Во-первых, есть большая вероятность, правоохранительные органы не поддержат ее. Во-вторых, эти изменения мало повлияют на повышения доверия бизнесменов к силовым органам.