Госдума решит, будут ли уничтожать нелегальный алкоголь

Законопроект об уничтожении нелегального алкоголя рассмотрит Госдума РФ 14 апреля. В документе предлагается применять подобную меру, если продукция стала предметом административного нарушения в ходе проверок МВД, таможенной службы или региональных властей.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на копию подготовленного правительством России документа.

«Поддержать этот законопроект будет правильным решением. С этим незаконным алкоголем необходимо что-то делать. Пускать его во вторичную продажу опасно, потому что он может оказаться некачественным и суррогатным для граждан», — сообщил изданию первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Он предположил, что, если алкоголь не будет уничтожен, существует высокая вероятность его хищения и дальнейшей продажи.

«Известия» сообщают, что законопроект намерены поддержать КПРФ и ЛДПР.

В прошлом году каждый месяц хранения изъятого у контрабандистов алкоголя обходился государству в 60 миллионов рублей. Сейчас уничтожение контрафакта возможно только по решению суда, ждать которого приходится месяцами.