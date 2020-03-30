Госдума решит, будут ли уничтожать нелегальный алкоголь
Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на копию подготовленного правительством России документа.
«Поддержать этот законопроект будет правильным решением. С этим незаконным алкоголем необходимо что-то делать. Пускать его во вторичную продажу опасно, потому что он может оказаться некачественным и суррогатным для граждан», — сообщил изданию первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Он предположил, что, если алкоголь не будет уничтожен, существует высокая вероятность его хищения и дальнейшей продажи.
«Известия» сообщают, что законопроект намерены поддержать КПРФ и ЛДПР.
В прошлом году каждый месяц хранения изъятого у контрабандистов алкоголя обходился государству в 60 миллионов рублей. Сейчас уничтожение контрафакта возможно только по решению суда, ждать которого приходится месяцами.