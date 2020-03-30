    30 марта 2020, 01:50

    Госдума решит, будут ли уничтожать нелегальный алкоголь

    Анастасия Кукова

    Законопроект об уничтожении нелегального алкоголя рассмотрит Госдума РФ 14 апреля. В документе предлагается применять подобную меру, если продукция стала предметом административного нарушения в ходе проверок МВД, таможенной службы или региональных властей.
    Госдума решит, будут ли уничтожать нелегальный алкоголь

    Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на копию подготовленного правительством России документа.

    «Поддержать этот законопроект будет правильным решением. С этим незаконным алкоголем необходимо что-то делать. Пускать его во вторичную продажу опасно, потому что он может оказаться некачественным и суррогатным для граждан», — сообщил изданию первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

    Он предположил, что, если алкоголь не будет уничтожен, существует высокая вероятность его хищения и дальнейшей продажи.

    «Известия» сообщают, что законопроект намерены поддержать КПРФ и ЛДПР.

    В прошлом году каждый месяц хранения изъятого у контрабандистов алкоголя обходился государству в 60 миллионов рублей. Сейчас уничтожение контрафакта возможно только по решению суда, ждать которого приходится месяцами.