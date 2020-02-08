Конфискованный алкоголь будут уничтожать. Это решение уже поддержали министры

Больше конфискованное спиртное в ожидании решения суда по бутлегерам или контрабандистам хранить не будут. Его проще уничтожить. В прошлом году каждый месяц хранения изъятого левого алкоголя обходился государству в 60 миллионов рублей. Правительство уже одобрило соответствующий законопроект.

Документ опубликовал сайт кабинета министров. В нем говорится об изменениях по которым уничтожать будут «изъятый или конфискованный этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию».

Сейчас уничтожение или реализация нелегального алкоголя напрямую связаны с решением суда по делу об административном правонарушении. Это может растянуться на несколько месяцев. По данным Минфина, в 2016 году на хранения контрафакта ушло 155 миллионов рублей, в 2018 году — почти 687 миллионов рублей. Расходы растут с большой скоростью.

На 34 складских площадках ждут судебных решений более 80 тысяч тонн нелегального алкоголя. В 2019 году каждый месяц на хранение уходит до 60 миллионов рублей в месяц. Еще 3,5 миллиона рублей ежемесячно — это стоимость хранения технологического оборудования, которое все равно уничтожат.