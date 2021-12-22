Госдума разрешила премировать чиновников за добросовестную работу

В Государственной думе приняли в третьем чтении законопроект, который позволит государственным служащим рассчитывать на выплату премий за качественную работу. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Полагается, что благодаря внесенным поправкам премирование станет более универсальным.

Оно будет рассматриваться не только как инструмент поощрения за выполнение отдельных заданий, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей. Об этом сообщается в пояснительной записке.

Авторы инициативы рассчитывают, что закон будет принят на рассмотрение с 1 января 2022 года для сотрудников государственных органов и органов субъектов Российской Федерации.

Чиновники территориальных органов могут рассчитывать на получение денежного поощрения начиная с 1 января 2023 года.

Ранее стало известно, что мэр Красноярска Сергей Еремин распорядился выплатить премии сотрудникам администрации города на сумму 4,5 миллиона рублей.