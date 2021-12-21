Повысить зарплату и доплатить премию. Красноярские чиновники за два месяца дважды поправили свое финансовое положение

Красноярские чиновники получат премии на 4,5 миллиона перед Новым годом. Все благодаря их добросовестной и качественной работе, объяснил мэр. В других регионах не отстают.

Роскошь по-красноярски

В Сети появилась информация о том, что красноярские чиновники перед Новым годом получат огромные премии — почти на 4,6 миллиона рублей. Фотографией документа за подписью мэра города поделился Telegram-канал «Красноярскгейт».

В администрации Красноярска изданию ngs24.ru подтвердили подлинность бумаг и объяснили, что глава города решил наградить чиновников за «успешное и добросовестное исполнение своих обязанностей по итогам года». Два заместителя мэра получат по 200 с лишним тысяч, еще 13 человек — по 180 с лишним тысяч, 12 человек — по 150 с лишним тысяч. Средства на премии нашлись за счет экономии фонда оплаты труда мэрии, написал ngs24.ru.

Месяц назад мэр Красноярска и несколько его высокопоставленных коллег также получили повышения зарплат. Глава города Сергей Еремин начал получать на 20% больше прежнего — 300 тысяч в месяц, писал «Проспект мира». Депутаты от КПРФ и ЛДПР возмутились такой оценке труда, но депутаты, проголосовавшие за изменение объяснили, что «250 тысяч для главы города — это смешно».

За год до этого, в 2019-м, Еремину уже поднимали зарплату на те же 20%, писал ngs24.ru. Тогда это объясняли решением краевых властей.

Согласно данным портала trud.com, средняя зарплата в Красноярске чуть превышает сумму в 38 тысяч рублей.

Орская арифметика

В ноябре 2021 года жители Орска узнали, что на заседании городского Совета депутатов руководителю города решили увеличить оклад, причем сразу на 50% написал портал orsk.ru. Также прибавку получили и другие чиновники из высшего руководства — председатель горсовета, его заместитель, главы горизбиркома и контрольно-счетной палаты, а также руководители нескольких районов.

Причем глава Орска Василий Козупица заявил на заседании, что «любая работа должна вознаграждаться, и вознаграждаться в соответствии со статусом». Он также подчеркнул, что считает неправильной ситуацию, в которой зарплаты руководителя и его подчиненных сопоставимы по размерам.

«Я считаю, что неправильно, когда руководитель получает на уровне своего подчиненного. Вот зарплата руководителя, вот подчиненного. Вот она приблизилась. Как повысить зарплату подчиненного: что она, выше должна быть? Поэтому надо повышать руководителю, чтобы потом повышать всем вместе, в одном темпе», — приводит его слова orsk.ru.

По данным, опубликованным порталом ural56.ru, оклад главы Орска без надбавок составляет всего 26 тысяч рублей. Со всеми «бонусами», например, надбавкой за стаж или за работу с гостайной, заработок мэра приближается к 200 тысячам.

Согласно данным портала trud.com, средняя зарплата в Орске составляет 33,5 тысячи рублей.

Премия 200%

Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ о повышении премий своим сотрудникам на 50%. Если в предыдущей редакции они получали премии в 150% и выше, то теперь эти суммы увеличились до 200%. Документ выложен на портале правовой информации. Надбавки чиновники получают «за особые условия государственной гражданской службы».

Издание ngs55.ru отметило, что оклады омских чиновников по официальным данным довольно скромные. Младший специалист мэрии после повышения ставки получает 4,4 тысячи рублей в месяц.

Издание подчеркнуло, что зарплаты чиновников напрямую зависят от ставки специалиста, так как именно она умножается на коэффициент, установленный для каждой должности. При этом суммы зарплат конкретных служащих администрации Омска не называются.

В 2020 году губернатор Омской области задекларировал доход в 7,1 миллиона рублей — это около 590 тысяч рублей в месяц. Но стоит учитывать, что в документе указывают не только зарплату, но и доходы от различных сделок, например, продажи имущества. Правда, таких источников чиновник не указал.

Согласно данным портала trud.com, средняя зарплата в Омской области составляет 33,5 тысячи рублей.

«Не думать, как прожить на зарплату»

На заседании комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности Саратовской областной думы решили повысить должностные оклады чиновников на 25% — главы региона и его заместителей. Губернатор Валерий Радаев объяснил это тем, что их зарплаты не поднимались на протяжение последних 10 лет, написал «Коммерсант».

Председатель правительства региона Роман Бусаргин, оказавшийся в числе тех, кому повысят оклад, объяснил, что министры правительства будут получать по 150 тысяч, их заместители — по 93 тысячи. К этим цифрам добавится и «ежемесячное денежное поощрение». Для высшего руководства это 70% от оклада.

«В правительстве региона должны работать квалифицированные кадры, которые не должны думать о дополнительных доходах или о том, как ему прожить на эту зарплату. Этот вопрос не просто своевременный, а затянутый», — объяснил Роман Бусаргин.

В Саратовской области, согласно данным портала trud.com, средняя зарплата немного не дотягивает до 33 тысяч рублей.