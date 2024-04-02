Власть 02 апреля 2024, 12:35 Госдума рассмотрит законопроект о запрете иноагентам избираться в органы власти Депутаты внесли в ГД законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах Vladimir Baranov/Globallook Press

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Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о запрете иноагентам избираться в органы власти всех уровней. Документ появился в распоряжении РИА «Новости».

Авторами инициативы стали лидер политического объединения Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев. Сейчас иноагенты имеют право выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах, отметил Миронов. Однако значительная часть таких людей проживает за границей и выступает с антироссийской позицией.

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«Чьи интересы они будут отставить в случае избрания депутатом или губернатором, думаю, объяснять не нужно. Такие вредители нам не нужны. Необходим заслон», — заявил Гусев.

Активисты движения «Зов Народа» 29 марта обратились к Гусеву с просьбой проработать законопроект о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты. Общественники напомнили, что по действующему законодательству иностранным агентам нельзя влиять на выборы.