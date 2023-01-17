Важное 17 января 2023, 18:26 Госдума рассмотрит законопроект о прекращении договоров с Советом Европы Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении договоров России и Совета Европы РИА «Новости»

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Законопроект о прекращении действий международных договоров между Россией и Советом Европы (СЕ) вынес на рассмотрение Госдумы президент страны Владимир Путин. Это следует из базы документов нижней палаты российского парламента.

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Законопроект зарегистрировали и направили на рассмотрение председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Законопроект предусматривает прекращение действий 21 международного договора. Среди них — Устав Совета Европы, Генеральное соглашение о привилегиях иммунитетах СЕ, а также все сопутствующие протоколы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод вместе со всеми дополнениями, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления и пересмотренная Европейская социальная хартия.

«В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации международные договоры», — говорится в пояснительной записке.

Россия прекратила членство в Совете Европы в марте 2022 года. Требование о приостановке участия страны в межправительственной организации принял комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши.

Окончательное решение со стороны организации приняли депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), потребовавшие от руководства СЕ исключить Россию из состава участников.

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что депутаты со своим голосованием опоздали, потому что министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее письмом уведомил генерального секретаря СЕ о выходе страны из организации.

Толстой подчеркнул, что ответственность за разрыв отношений лежит на странах НАТО, которые, прикрываясь нормами о правах человека, реализовывали собственные геополитические интересы.