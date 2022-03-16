ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за то, чтобы комитет министров Совета Европы потребовал от России выхода из него. Накануне Россия заявила, что приняла решение выйти из СЕ по собственному желанию.

Проект поддержали 216 депутатов ПАСЕ, трое воздержались, голосов против не было. Из заключения ПАСЕ следует, что Комитету министров нужно попросить РФ немедленно выйти из Совета Европы. Если Россия не выполнит это требование, ассамблея предлагает комитету как можно скорее рассмотреть дату, с которой РФ перестанет быть членом Совета Европы.

Членство России в Совете Европы комитет министров приостановил 25 февраля.

Накануне депутат Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что решение о выходе из Совета Европы уже принято и соответствующее письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова вручено генеральному секретарю организации.

«Вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну», — написал Толстой в Telegram.

Он добавил, что из-за беспрецедентного политического и санкционного давления Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию. Толстой подчеркнул, что страна приняла решение выйти из Совета Европы по собственной воле. По его словам, это «взвешенное и обдуманное решение».