Госдума рассмотрит учреждение Дня памяти погибших в Донбассе
Председатель ГД Володин: депутаты предложили установить День памяти погмбших в Донбассе
Депутаты Госдумы предложили установить день памяти всех жертв войны в Донбассе, сообщил председатель парламента Вячеслав Володин. Дума рассмотрит эту инициативу на осенней сессии.
«Каждый день киевская власть убивает мирных граждан, ведет обстрел жилых кварталов. Гибнут дети. Речь идет о сотнях погибших и раненых», — подчеркнул Володин.
Он добавил, что за все восемь с лишним лет «никто на Западе не встал на защиту детей Донбасса, не осудил преступления украинских нацистов».
Сегодня День памяти детей — жертв военных преступлений киевского режима. В мае 2015 года в Донецке открыли мемориал «Аллея ангелов» в память о погибших детях.
«Больно читать имена маленьких жителей Донбасса. Такое нельзя ни забыть, ни простить», — считает председатель Госдумы.
В июне президент России Владимир Путин пообещал, что страна будет поддерживать жителей Донецкой и Луганской народных республик, «ради которых наши ребята там воюют», и защищать их интересы.