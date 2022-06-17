Путин заявил, что Россия будет поддерживать жителей Донбасса

Россия будет поддерживать жителей Донецкой и Луганской народных республик, «ради которых наши ребята там воюют». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава государства ответил на вопрос о том, не уйдет ли Россия из Донбасса и с освобожденных территорий. Его слова привело РИА «Новости».

«Конечно, мы будем защищать их интересы. По-другому невозможно. Ради чего тогда эти жертвы?» — отметил Путин.

Российский лидер напомнил, что решение начать спецоперацию на Украине было вынужденным и тяжелым.

«Боевые действия — это всегда трагедия, но это вынужденная мера, нас к ней подтолкнули», — подчеркнул президент.

Путин обратил внимание, что в соответствии с уставом ООН Россия имела полное право признать независимость ЛНР и ДНР и затем оказать республикам военную помощь.

«С юридической точки зрения действия России в Донбассе полностью соответствуют международному праву. Они абсолютно легитимны, в отличие от, например, действий США в Ливии или Ираке — там никто никого не звал», — пояснил глава государства.

Россия с уважением воспримет любой выбор жителей освобожденных территорий. Свою судьбу они решат сами, заключил Владимир Путин.