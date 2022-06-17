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    17 июня 2022, 19:17

    Путин заявил, что Россия будет поддерживать жителей Донбасса

    Путин: Россия поддержит жителей республик Донбасса

    Оксана Кириллова

    Россия будет поддерживать жителей Донецкой и Луганской народных республик, «ради которых наши ребята там воюют». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

    Путин заявил, что Россия будет поддерживать жителей Донбасса

    Глава государства ответил на вопрос о том, не уйдет ли Россия из Донбасса и с освобожденных территорий. Его слова привело РИА «Новости».

    «Конечно, мы будем защищать их интересы. По-другому невозможно. Ради чего тогда эти жертвы?» — отметил Путин.

    Российский лидер напомнил, что решение начать спецоперацию на Украине было вынужденным и тяжелым.

    «Боевые действия — это всегда трагедия, но это вынужденная мера, нас к ней подтолкнули», — подчеркнул президент.

    Путин обратил внимание, что в соответствии с уставом ООН Россия имела полное право признать независимость ЛНР и ДНР и затем оказать республикам военную помощь.

    «С юридической точки зрения действия России в Донбассе полностью соответствуют международному праву. Они абсолютно легитимны, в отличие от, например, действий США в Ливии или Ираке — там никто никого не звал», — пояснил глава государства.

    Россия с уважением воспримет любой выбор жителей освобожденных территорий. Свою судьбу они решат сами, заключил Владимир Путин.