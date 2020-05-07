Госдума рассмотрит проекты об амнистии к 75-летию Победы

Два проекта об амнистии по незначительным административным правонарушениям были внесены на рассмотрение Госдумы России парламентариями от ЛДПР. По их мнению, в условиях ограничительных мер из-за распространения COVID-19, освобождение от ответственности является обоснованной и уместной мерой.

По мнению одного из инициаторов проектов, главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова, это позволит смягчить негативные последствия распространения коронавирусной инфекции. Оба документа опубликованы на сайте парламента.

Пресс-служба Нилова сообщила РИА «Новости», что амнистия на незначительным административным правонарушениям станет особой мерой поддержки россиян.

Например, было предложено простить граждан, совершивших мелкие хищения, безбилетный проезд, наказанных за нарушение правил охоты и рыбалки, и так далее.

В проектах сказано, что можно освободить от ответственности граждан, осуществлявших предпринимательскую деятельность без лицензии, не выполнивших законные предписания, нарушивших сроки регистрации или постановки на учет оружия.

По мнению парламентариев, амнистию не следует распространять на тех, кто наказан за управление машиной в нетрезвом виде или нарушил правила эксплуатации транспортного средства.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов в разговоре с «360» назвал амнистию «коронавирусным милосердием». Он подчеркнул, что амнистии по административным статьям в истории современного парламентаризма еще никогда не было.