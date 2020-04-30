Предложение объявить амнистию за легкие статьи КоАП объяснили «коронавирусным» милосердием

Депутаты предложили ввести амнистию для россиян по легким статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Такую инициативу объяснили актом милосердия во время ограничений из-за коронавируса.

«Я напоминаю, что исключительное право объявлять амнистию есть только у Госдумы. В истории современного парламентаризма еще ни разу не применялась амнистия по административным статьям. При этом периодически Госдума принимает постановления об объявлении амнистий по уголовным статьям», — сказал «360» один из авторов инициативы, депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Он отметил, что сейчас экономика России и население находятся в очень сложной ситуации. Жители теряют работу, падает платежеспособность, безработица в стране растет. В такой ситуации необходимо поддержать обычных людей.

«Мы считаем, что нужно такой акт гуманизма, милосердия проявить и по ряду статей Административного кодекса принять акт амнистии. Тем самым аннулировать все имеющиеся штрафы. Речь идет исключительно о гражданах, а не о юридических лицах», — пояснил Нилов.

Амнистии будут касаться штрафов за нарушение ПДД или правил охоты и рыболовства. Также могут рассматривать мелкие хищения и другие административные правонарушения.

«В данный момент документ дорабатывается, проверяются все составы. В ближайшее время он будет внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что депутаты подготовили проект постановления «Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения». Документом предлагается амнистировать россиян по легким статьям КоАП.