Госдума приняла закон о приоритете Конституции над международным правом

Депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому международные договоры исполнять необязательно, если они противоречат Конституции РФ. Эта поправка выносилась на голосование по Конституции.

Статью федерального закона «О безопасности», которая регулирует вопросы международного сотрудничества по вопросу обеспечения безопасности, дополнили положением. В нем говорится, что решения межгосударственных органов, которые приняли на основании «положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции РФ», не будут исполняться в Российской Федерации.

Зампреду Совета Безопасности, его секретарю и его постоянным членам запрещено открывать и иметь счета за границей, хранить наличные средства и ценности в иностранных банках.

Документ позволяет Совету Федерации вести консультации по предложенным президентом кандидатурам на должность глав федеральных органов исполнительной власти (в том числе федеральных министров), занимающихся вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, а также общественной безопасности, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В прошедший вторник российские депутаты приняли закон о формировании правительства. В нем говорится о порядке формирования кабмина с учетом новых поправок к Конституции.