Госдума приняла закон о формировании правительства

Госдума приняла федеральный конституционный закон о формировании правительства. В документе прописывается порядок формирования Кабмина с учетом новых поправок к Конституции.

«Государственная дума приняла в третьем чтении проект Федерального конституционного закона „О правительстве РФ“, который направлен на реализацию новых положений Конституции РФ, поддержанных на общероссийском голосовании и вступивших в силу 4 июля 2020 года», — сообщается на сайте ГД.

Сейчас исполнительную власть осуществляет правительство. Согласно закону, этим будут заниматься под общим руководством главы государства Кабмин и другие федеральные органы. Кроме того, изменяются правила назначения премьера. Президент будет назначать главу правительства только после одобрения Госдумой. Если предложенного президентом кандидата отклоняют трижды, то лидер страны сможет сделать назначение самостоятельно.

Изменения касаются и назначения членов Кабинета министров. Силовиков будет назначать президент по итогам консультаций с Совфедом. Всех остальных кандидатов будет предлагать премьер, а утверждать — Госдума. Еще одно нововведение затрагивает порядок отставки правительства. Теперь президент сможет сменить премьер-министра, но оставить прежнее правительство.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что новый закон поможет увеличить ответственность министров перед россиянами. Более того, обсуждение в ГД повысит ответственность депутатов за принимаемые совместно с правительством решения.