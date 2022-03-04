Госдума приняла закон о наказании за призывы к санкциям против России

Депутаты Государственной думы приняли закон о наказании за призывы к санкциям в отношении России. Речь идет о штрафах и лишении свободы. Об этом сообщило РИА «Новости».

За призывы к санкциям против России, если человек в течение года привлекался за это к административной ответственности, грозит штраф до 500 тысяч рублей или до трех лет колонии.

Госдума также будет наказывать за распространение фейков о деятельности ВС России. За заведомо ложные фейки можно получить штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или до трех лет колонии.

За заведомо ложные фейки, которые создала организованная группа или должностные лица, предусмотрен штраф от трех до пять миллионов рублей или от пяти до десяти лет колонии.

«За заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, — от 10 до 15 лет колонии», — сказано в сообщении агентства.

Также наказание наступит за призывы к воспрепятствованию деятельности российских военных для защиты интересов РФ, поддержания безопасности и мира или за дискредитацию такого использования.