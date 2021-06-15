Госдума приняла поправку о повышении возраста покупки охотничьего оружия

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который включает поправку о повышении возраста приобретения охотничьего ружья с 18 до 21 года. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно принятой поправке, право приобретать охотничье оружие, а также огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного применения имеют россияне в возрасте от 21 года. При этом данное правило не будет распространяться на тех, кто проходит или прошел военную службу, а также имеющих воинские звания и служащих в государственных военизированных организациях.

Согласно нынешней редакции закона «Об оружии», ограничение в 21 год действует только на приобретение оружия ограниченного поражения.

Госдума также приняла поправку о запрете выдачи лицензии на оружие лицам, отбывшим наказание за терроризм или его оправдание, а также по статьям об экстремизме и насилии над детьми.

Ранее в нижней палате парламента также поддержали инициативу о введении запрета на продажу пневматического оружия в интернете.