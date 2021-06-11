Идею запретить продажу пневматики в интернете поддержали в Госдуме

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал RT, что поддерживает инициативу запретить онлайн-продажу пневматического оружия. Такое предложение ранее внес руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий. Курдесов.

«Полагаю, что здравый смысл в предложении есть. Нужно внимательно его посмотреть, проанализировать имеющиеся случаи и к каким последствиям они привели. Конечно, онлайн-продажа — это определенная бесконтрольность. Потому что интернет-магазину главное продать, а курьеру главное привезти. А как воспользуется этим подросток — это уже вопрос», — сказал Нилов.

Предложение ограничить онлайн-продажу оружия Курдесов направил на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева. Он отметил, что пневматическое оружие могут приобрести люди, не имеющие лицензии.