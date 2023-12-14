Власть 14 декабря 2023, 14:35 Госдума пересмотрит наказания за экономические преступления Путин поручил Госдуме оценить наказания за экономические преступления

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Длительные сроки наказания осужденных за экономические преступления часто вызывают оторопь. Но для пересмотра существующих мер необходима оценка законодателей, чтобы понять опасность совершенных деяний. Об этом в ходе пресс-конференции и прямой линии заявил президент Владимир Путин.

При этом он отметил, что в ряде стран в фигуранты дел крупных экономических и налоговых преступлений получают запредельные тюремные сроки, намного больше, чем в России.

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«Когда за экономическое преступление дают 14−15 лет, я сам откровенно говоря оторопел, когда услышал. Очевидно перебор. Но во многих странах экономические и налоговые преступления <…> люди получают запредельные сроки — по 100 лет», — заявил Путин.

Президент России пояснил, что общество и законодательные структуры при составлении законов учитывают опасность преступлений и вырабатывают адекватную меру.

Отвечая на вопрос о требовании прокуратуры отправить журналистку Александру Баязитову в колонию на 14 лет Владимир Путин подчеркнул, что осужденная поступила плохо, но необходимость такого жестокого наказания выглядит сомнительной.

«Попрошу законодателей, Государственную думу еще раз это все оценить и соответствующим образом отреагировать», — пообещал президент.

Басманный суд Москвы вынес приговор журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой приговор в пять лет и 4,5 года колонии общего режима в конце ноября. Осужденных обвинили в вымогательстве денег от топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за блок на негативные сообщен