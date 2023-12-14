14 декабря 2023, 14:35
Госдума пересмотрит наказания за экономические преступления
Путин поручил Госдуме оценить наказания за экономические преступления
Длительные сроки наказания осужденных за экономические преступления часто вызывают оторопь. Но для пересмотра существующих мер необходима оценка законодателей, чтобы понять опасность совершенных деяний. Об этом в ходе пресс-конференции и прямой линии заявил президент Владимир Путин.
При этом он отметил, что в ряде стран в фигуранты дел крупных экономических и налоговых преступлений получают запредельные тюремные сроки, намного больше, чем в России.
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«Когда за экономическое преступление дают 14−15 лет, я сам откровенно говоря оторопел, когда услышал. Очевидно перебор. Но во многих странах экономические и налоговые преступления <…> люди получают запредельные сроки — по 100 лет», — заявил Путин.
Президент России пояснил, что общество и законодательные структуры при составлении законов учитывают опасность преступлений и вырабатывают адекватную меру.
Отвечая на вопрос о требовании прокуратуры отправить журналистку Александру Баязитову в колонию на 14 лет Владимир Путин подчеркнул, что осужденная поступила плохо, но необходимость такого жестокого наказания выглядит сомнительной.
«Попрошу законодателей, Государственную думу еще раз это все оценить и соответствующим образом отреагировать», — пообещал президент.
Басманный суд Москвы вынес приговор журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой приговор в пять лет и 4,5 года колонии общего режима в конце ноября. Осужденных обвинили в вымогательстве денег от топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за блок на негативные сообщен
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