Криминал 27 ноября 2023, 13:37 Журналистку Александру Баязитову приговорили к пяти годам колонии Суд приговорил журналистку Баязитову к 5 годам колонии по делу о вымогательстве

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Басманный суд Москвы вынес приговор администраторам Telegram-канала «Адские бабки» Александре Баязитовой и Ольге Архаровой по делу о вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Архарова получила 4,5 года, а Баязитова — пять лет колонии общего режима.

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Прокурор запрашивал журналистке Баязитовой 14 лет тюрьмы, а медиатехнологу Архаровой — 13 лет. Их соучастница, Инна Чурилова, согласилась сотрудничать со следствием и получила четыре года условно. Суд состоялся летом 2023 года.

Трех женщин арестовали и поместили в СИЗО летом 2022 года после заявления топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова. Он сообщил, что фигурантки требовали у него значительную сумму денег за то, чтобы негативная информация о нем не появлялась в Telegram-каналах.