Власть 01 февраля 2023, 22:24 Госдума оценила идею ограничить выезд чиновников за рубеж на время спецоперации Пискарев: идея Пригожина ограничить выезд чиновников из РФ на время СВО достойна внимания РИА «Новости»

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Парламентарии обсудят уместность ужесточения правил выезда чиновников за рубеж на время проведения спецоперации на законодательном уровне. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что идея основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина о необходимости ввести ограничения для депутатов и чиновников и усилить контроль за их этическим поведением заслуживает внимания.

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«Целесообразность внесения соответствующих изменений в законодательство обсудим с коллегами из других профильных комитетов в ближайшее время», — пояснил Пискарев.

По его словам, этическое поведение политиков относится к вопросу самодисциплины и личной ответственности. Он подчеркнул, что в партии «Единая Россия» комиссия детально изучает каждый случай аморального поведения. Если доказан факт неподобающего поведения, то партийца исключают. Пискарев добавил, что коллегам из других политических сил стоит действовать подобным образом.

Пригожин попросил Госдуму запретить чиновникам и депутатам отдыхать за границей. Он пояснил, что в зоне спецоперации идут тяжелые бои. В это время политики позволяют себе ездить за границу.