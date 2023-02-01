Общество 01 февраля 2023, 17:53 Пригожин попросил Госдуму запретить чиновникам и депутатам отдыхать за границей Основатель ЧВК «Вагнер» попросил запретить чиновникам отдыхать за границей во время СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в Госдуму с предложением запретить депутатам и чиновникам отдыхать за границей во время спецоперации. Обращение бизнесмена опубликовали в Telegram-канале пресс-службы компании «Конкорд».

Письмо Пригожин направил председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву.

Реклама

Помимо запрета на заграничный отдых, основатель ЧВК «Вагнер» указал на необходимость законодательно закрепить ответственность чиновников и депутатов, а также их близких за аморальное поведение. Под ними бизнесмен понимает показные траты и злоупотребление предметами роскоши.

Пригожин обратил внимание, в зоне СВО идут тяжелые бои, но многие депутаты и чиновники спокойно уезжают отдыхать на заграничные курорты, причем часть из них едет в недружественные страны. Он подчеркнул, что речь идет о государствах, которые помогают властям Украины и ВСУ. В этом бизнесмен видит большой репутационный ущерб для России и риски для ее безопасности.

«Продолжаются не только поездки, но и стремление к показной роскоши и безудержному потреблению», — добавил он.

По его словам, это недопустимо, потому что вызывает раскол в обществе. В связи с этим Пригожин попросил рассмотреть его предложение, чтобы закрепить на законодательном уровне новые нормы.