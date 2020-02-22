    22 февраля 2020, 00:22

    Госдума назвала плюсы проекта об упрощенном гражданстве

    Арина Гудилова

    Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал законопроект об упрощенной процедуре получения российского гражданства для граждан Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Украины.

    Как пишет портал URA.RU, глава комитета считает, что инициатива поспособствует решению демографической проблемы и поможет гражданам вернуться на родину.

    «Главное достоинство законопроекта — то, что не надо отказываться от того гражданства, которое ты имеешь», — сказал он.

    Калашников отметил, что в список стран, которые могут получить российские паспорта по упрощенной схеме, вошли государства, где проживают наибольшее число наших соотечественников.

    Он добавил, что в дальнейшем этот список стран может расшириться.

    Ранее правительство упростило получение гражданства РФ для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. Теперь кандидатам на получение российского паспорта не нужно ждать пять лет.