Госдума назвала плюсы проекта об упрощенном гражданстве

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал законопроект об упрощенной процедуре получения российского гражданства для граждан Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Украины.

Как пишет портал URA.RU, глава комитета считает, что инициатива поспособствует решению демографической проблемы и поможет гражданам вернуться на родину.

«Главное достоинство законопроекта — то, что не надо отказываться от того гражданства, которое ты имеешь», — сказал он.

Калашников отметил, что в список стран, которые могут получить российские паспорта по упрощенной схеме, вошли государства, где проживают наибольшее число наших соотечественников.

Он добавил, что в дальнейшем этот список стран может расшириться.

Ранее правительство упростило получение гражданства РФ для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. Теперь кандидатам на получение российского паспорта не нужно ждать пять лет.