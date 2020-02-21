Жителям четырех стран упростят получение гражданства России

Правительство упростило получение российского гражданства для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. В новом законопроекте уточняется, что теперь кандидатам на получение российского паспорта не нужно ждать пять лет.

Об этом в беседе с «Интерфаксом» рассказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Он отметил, что по новым нормам приехавшие из указанных государств люди могут получить гражданство России, если проживут в браке один год с россиянином/россиянкой. Ранее для получения паспорта РФ этот срок составлял три года.

Также для граждан четырех государств больше не нужно иметь подтвержденный достаточный для проживания минимальный доход. Кроме того, по новому закону получившим российский паспорт иностранцам можно сохранить свое гражданство.

Для рассмотрения в Думу законопроект внесут до конца февраля.