Власть 28 февраля 2023, 00:17 Госдума изучит ситуацию с задержанием подростков из «ЧВК „Редан“» Пискарев: движение «ЧВК „Редан“» проверят на связь с недружественными странами "ВКонтакте"

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В Госдуме в ближайшее время изучат ситуацию с задержанием подростков из новой субкультуры «ЧВК „Редан“, чтобы понять не стоят ли за ней недружественные страны. Об этом глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил в Telegram-канале.

«Ситуацию вокруг задержаний подростков из так называемой ЧВК „Редан“, о которых пишут некоторые СМИ, детально изучим в ближайшее время», — написал политик.

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Также он отметил, что запросы по этому поводу планируется направить в правоохранительные органы. По словам Пискарева нужно разобраться, не стоят ли за новой структурой представители недружественных стран, единственная цель которых — дестабилизировать ситуацию через российскую молодежь.

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Парламентарий отметил, что «одно дело, когда речь идет об увлечении молодежи каким-то мультфильмом, другое — если это замаскированные под молодежную субкультуру попытки вовлечь подростков в криминальную среду».

Полиция Москвы задержала более 300 участников беспорядков, которых подозревают в причастности к неформальному движению «ЧВК „Редан““. Беспорядки начались в столице 23 февраля, когда несколько участников движения высказывали оскорбления, касающиеся национальности.