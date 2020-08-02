Росгвардия разъяснила беспорядки в парке Горького в Москве

Личности зачинщиков инцидента в парке Горького между росгвардейцами и мужчинами в тельняшках, имевшего место 2 августа, выясняются. Бойцы Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе центрального округа Росгвардии.

В Сети появилось видео, на котором несколько мужчин в тельняшках подрались с росгвардейцами. По данным некоторых СМИ, в конфликте участвовали те, кто отмечал День ВДВ. 2 августа 2020 года исполнилось 90 лет с момента создания воздушно-десантных войск. Одного из них задержали, другие решили заступиться. Некоторые вели себя агрессивно и были пьяны. Правоохранители были вынуждены применить силу.