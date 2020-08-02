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    02 августа 2020, 18:33

    Десантники и Росгвардия подрались в парке Горького

    Алена Макаренко , Екатерина Земская

    Десантники подрались с сотрудниками Росгвардии во время празднования Дня ВДВ в парке Горького в Москве. Видео опубликовал Telegram-канал Readovka.

    Точная причина потасовки пока что не известна. По предварительным данным, перед ней силовики попытались задержать одного из представителей ВДВ, сообщило РИАМО со ссылкой на очевидца.

    «Его (десантника — прим. ред.) начали скручивать, но он, видимо, был в пьяном состоянии. За него вступились все его сотоварищи и начали оттеснять полицию», — рассказал свидетель.

    После этого десантники и правоохранители начали толкаться, но сильной драки не было. Сотрудники Росгвардии попыталась выстроиться в ряд и создать оцепление. Вскоре к месту ЧП подъехала машина ОМОНа, десантников попросили успокоиться.

    После потасовки правоохранители отпустили задержанного.

    В результате драки есть пострадавшие, их число не уточняется. На месте происшествия работают сотрудники ОМОНа.

    «Информация проверяется пока», — сообщили «360» в пресс-службе Росгвардии.

    В МВД нет информации о происшествии в парке Горького.

    А вообще в 2020 году парк Горького отказался готовить праздничную программу ко Дню Воздушно-десантных войск. Парк в этот день работает в обычном режиме.

    День ВДВ отмечается в России 2 августа. В 2020-м исполнилось 90 лет с момента образования этих войск. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил местных жителей, чьи судьбы тесно связаны с ВДВ.

    Новости SMI.FM