Десантники и Росгвардия подрались в парке Горького

Точная причина потасовки пока что не известна. По предварительным данным, перед ней силовики попытались задержать одного из представителей ВДВ, сообщило РИАМО со ссылкой на очевидца.

«Его (десантника — прим. ред.) начали скручивать, но он, видимо, был в пьяном состоянии. За него вступились все его сотоварищи и начали оттеснять полицию», — рассказал свидетель.

После этого десантники и правоохранители начали толкаться, но сильной драки не было. Сотрудники Росгвардии попыталась выстроиться в ряд и создать оцепление. Вскоре к месту ЧП подъехала машина ОМОНа, десантников попросили успокоиться.

После потасовки правоохранители отпустили задержанного.

В результате драки есть пострадавшие, их число не уточняется. На месте происшествия работают сотрудники ОМОНа.

«Информация проверяется пока», — сообщили «360» в пресс-службе Росгвардии.

В МВД нет информации о происшествии в парке Горького.

А вообще в 2020 году парк Горького отказался готовить праздничную программу ко Дню Воздушно-десантных войск. Парк в этот день работает в обычном режиме.

День ВДВ отмечается в России 2 августа. В 2020-м исполнилось 90 лет с момента образования этих войск. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил местных жителей, чьи судьбы тесно связаны с ВДВ.