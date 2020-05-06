Гордума Нижнего Новгорода утвердила отставку мэра

«39 депутатов проголосовали за досрочное сложение полномочий, один — против. Решение принято. Еще раз благодарим Владимира Панова за работу и желаем новых свершений», — сказал председатель городской думы Дмитрий Барыкин.

После голосования Панов поблагодарил губернатора региона и всех, кто с ним работал в думе.

Панов объявил об отставке 5 мая. Официальная причина — переход на другую работу. По информации источников в агентстве Nn.ru, его собираются пригласить на должность спецпредставителя по вопросам Арктики в «Росатоме».

Панова избрали главой Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. До этого Владимир Панов был депутатом Госдумы, туда его избрали в 2016 году.