Мэр Нижнего Новгорода решил уволиться

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов решил досрочно покинуть свой пост. В администрации города сказали, что он переходит на другую работу.

Отставку Панова подтвердили в пресс-службе городской администрации. В среду в думе Нижнего Новгорода пройдет внеочередное заседание, на котором рассмотрят вопрос отставки мэра, передает РИА «Новости». В Сети опубликована повестка заседания, в которой этот пункт значится первым. Заседание пройдет в формате видеоконференции.

В администрации сказали, что Панов переходит на другую работу, но не уточнили куда. Раньше в городе ходили слухи, что мэра приглашали на работу в Росатом.

По информации портала Nn.ru, в Росатоме собираются ввести должность спецпредставителя, который будет заниматься вопросами по Арктике. Панов якобы является одним из претендентов на этот пост.

В пресс-службе администрации Нижнего Новгорода пообещали дать официальные комментарии в среду, 6 мая.

Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. До этого с 2016 года он был депутатом Госдумы.