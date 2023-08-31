Власть 31 августа 2023, 14:55 Горбачев сыграл важную роль в истории России — Кремль Песков: президент СССР Горбачев оставил значительный след в истории России РИА «Новости»

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Единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев оставил большой след в становлении России. Глава государства Владимир Путин всегда был с ним на связи. Как сообщили «Известия», об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Путин поддерживал с ним отношения, и, конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны, и это будет навсегда», — сказал он.

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Так Песков ответил на вопрос о том, как Кремль относится к первому и единственному президенту СССР.

Михаил Горбачев ушел из жизни год назад — 30 августа 2022 года. Ему был 91 год. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с супругой Раисой.

Горбачев возглавлял Советский Союз с 15 марта 1990-го по 25 декабря 1991 года. Путин отмечал заметную роль президента СССР в благотворительной, просветительской, гуманитарной областях.