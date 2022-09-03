Важное 03 сентября 2022, 16:02 Поделиться Telegram

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Viber Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы Похороны первого президента СССР Михаила Горбачева завершились на Новодевичьем кладбище РИА «Новости»

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Первого президента СССР Михаила Горбачева с почестями, при участии роты почетного караула похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. Могила политика появилась рядом с местом погребения его жены Раисы Максимовны.

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На кладбище гроб с телом Михаила Горбачева привезли на катафалке AURUS Lafet из Дома союзов в центре Москвы, где проходила церемония прощания.

К могиле пронесли большое количество венков, которое прислали в знак памяти представители правительства России, общественные деятели, журналисты, артисты, дипломаты и другие участники гражданской панихиды.

Церемония прощания длилась почти четыре часа из-за большого количества желающих выразить свое почтение ушедшему из жизни бывшему руководителю Советского Союза.

Организацией гражданской панихиды и похорон занималась протокольная служба президента России.

«360» вел прямую трансляцию с церемонии прощания.

Михаил Горбачев скончался в Центральной клинической больнице Москвы 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Ему был 91 год.

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