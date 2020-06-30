Голосование по поправкам к Конституции стало народным проектом. Об этом свидетельствует высокий уровень заинтересованности россиян.

Такое мнение выразила секретарь ЦИК Майя Гришина на пресс-брифинге из центра Общественной палаты, пишет РИА «Новости».

«Гражданам оказалась понятна данная организация голосования, данная форма голосования. Мы видим это по количеству принявших участие», — рассказала Гришина.

По ее словам, многих жителей затронула эта тема. В информационно-справочный центр поступает огромное количество вопросов и письменных обращений.

Голосование действительно стало общенародным, это стало народным проектом, по сути, поскольку я это вижу, в том числе по тем обращениям, которые к нам идут. <…> Люди буквально по любым вопросам, связанным с общероссийским голосованием, задают свои вопросы Майя Гришина секретарь ЦИК.

Она отметила, что многие обращения связаны с тем, что граждане не успели вовремя подать заявление на голосование по месту нахождения или на дистанционное голосование.

«Мы будем учитывать это при дальнейшей разработке процедур, это все важно, такой отклик граждан», — подчеркнула Гришина.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. На 30 июня свой голос отдали уже 49,6 миллиона россиян. Это 45,7% от числа всех зарегистрированных в России избирателей.