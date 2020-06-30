Почти 50 миллионов россиян проголосовали по поправкам к Конституции

По поправкам к Конституции проголосовали уже 49,6 миллиона россиян. Это 45,7% от числа всех зарегистрированных в России избирателей.

Голосование по поправкам началось 25 июня. Завершится оно 1 июля. Однако уже сейчас известно, что общероссийская явка составляет (45,7%). Также, по данным ЦИК, максимальная явка зафиксирована в Туве (73,2%), далее идет Чеченская Республика (63,18%), Брянская область (62,8%), Хабаровская область (27,7%) и Иркутская область (22,4%).

Россияне голосуют по поправкам не только на избирательных участках, но и онлайн — такое право получили жители Москвы и Нижнего Новгорода. Явка на дистанционном голосовании составила 90%. Также фонд «Общественное мнение» предоставил новые данные экзитпола. К 29 июня за поправки высказались 78,2% россиян, против — 21,2%, еще 26,6% отказались отвечать. Сведения о ходе голосования собирает и ВЦИОМ. Специалисты центра опросили россиян и выяснили, что число жителей, которые собираются проголосовать по поправкам, растет. При этом половина опрошенных планируют проголосовать до 30 июня включительно.