Намерены сделать прививку 38% опрошенных. Из них 49% — это люди в возрасте старше 60 лет, 44% — россияне от 45 до 59 лет. Не хотят прививаться 52%. Таких много среди возрастной категории от 25 до 34 лет.

Респонденты объяснили, что не будут делать прививку, так как не верят в эффективность препаратов (9%), вообще не хотят вакцинироваться (11%), у них есть противопоказания (13%), существует недоверие и страх перед вакцинацией (16%). Также 23% смущает плохая изученность вакцины.

Большинство (84%) из тех, кто хочет вакцинироваться, отдают предпочтение российской вакцине. Только 7% хотят привиться иностранным препаратом. Прививку в этом году хотели бы сделать 29%, в январе 2021 года — 13%, в феврале — 12%, в марте — 9%.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в середине декабря. Вакцину завезли уже во все регионы. По состоянию на 22 декабря в стране привились более 52 тысяч человек.