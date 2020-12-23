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    23 декабря 2020, 11:13

    Больше трети россиян запланировали привиться от коронавируса — опрос

    Наза Салех Захи

    Более трети жителей России собираются сделать прививку от коронавируса. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ. Они опубликованы на сайте организации.
    Больше трети россиян запланировали привиться от коронавируса — опрос

    Намерены сделать прививку 38% опрошенных. Из них 49% — это люди в возрасте старше 60 лет, 44% — россияне от 45 до 59 лет. Не хотят прививаться 52%. Таких много среди возрастной категории от 25 до 34 лет.

    Респонденты объяснили, что не будут делать прививку, так как не верят в эффективность препаратов (9%), вообще не хотят вакцинироваться (11%), у них есть противопоказания (13%), существует недоверие и страх перед вакцинацией (16%). Также 23% смущает плохая изученность вакцины.

    Большинство (84%) из тех, кто хочет вакцинироваться, отдают предпочтение российской вакцине. Только 7% хотят привиться иностранным препаратом. Прививку в этом году хотели бы сделать 29%, в январе 2021 года — 13%, в феврале — 12%, в марте — 9%.

    Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в середине декабря. Вакцину завезли уже во все регионы. По состоянию на 22 декабря в стране привились более 52 тысяч человек.