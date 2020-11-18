Число погибших от COVID-19 за сутки россиян стало самым большим с начала пандемии

За последние сутки в России от COVID-19 умерли 456 человек. Это рекордный показатель с начала пандемии в стране.

Общее число умерших из-за коронавирусной инфекции в России достигло 34 387 человек, передает оперативный штаб.

При этом вылечились от COVID-19 за сутки 25 179 пациентов. Больше всего выздоровевших в Москве — 5503 человека, в Санкт-Петербурге — 1168 и в Нижегородской области — 885. Это больше, чем общее число зафиксированных заболевших. За последние 24 часа в стране обнаружили коронавирус у 20 985 жителей.

Общее число заболевших теперь составляет 1 991 998 человек. По количеству зараженных лидирует Москва — в столице за 24 часа коронавирус выявили у 4174 жителей. На втором месте Санкт-Петербург, там COVID-19 обнаружили у 2215 человек. Московская область занимает третью строчку антирейтинга. Там зафиксировали 864 заражения коронавирусом за сутки.

Из-за пандемии россияне начали массово скупать кислородные подушки и аэрозоли. Спрос на эти товары увеличился осенью в восемь раз. Ажиотаж может быть связан с дефицитом продукции в аптеках.