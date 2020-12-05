Голикова объяснила причину строгого весеннего карантина для пенсионеров

«Это был этап весенний, сложный. Мы входили, учились, учились взаимодействовать, учились слушать и слышать. А сейчас, на этом этапе, более сложном, осеннем, добровольцы уже в более существенном объеме присутствуют в медицинских организациях», — рассказала она.

Голикова поблагодарила медиков и волонтеров, работающих в социальных учреждениях, написал сайт RT. В начале пандемии, в марте, еще никто не воспринимал активистов в качестве ресурса, который «можно использовать в этой ситуации». В то же время зарубежные коллеги передали, что от COVID-19 страдают больше всего пожилые люди. Поэтому пенсионеров начали защищать в первую очередь.

«Но, наверное, это был не самый такой успешный вариант защиты, то есть мы их заперли. Но заперли, видит бог, не потому, что хотели их как-то ограничить в общении», — пояснила Голикова.

По ее словам, такое решение было принято ради спасения жизни людей старшего поколения. В силу возраста пенсионеры подвержены хроническим заболеваниям, а коронавирус в большей степени поражает именно людей с хроническими заболеваниями.

Теперь пожилым помогают волонтеры, сегодня они работают во всех регионах России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Международным днем добровольца. Волонтеры делают особенное дело и всегда находятся рядом с тем, кому нужна помощь, заявил глава региона.