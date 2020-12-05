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    05 декабря 2020, 14:25

    Всегда рядом: Воробьев отметил заслуги волонтеров в их праздник

    Нина Петлинова

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех неравнодушных, кто помогает окружающим, с Международным днем добровольца. Он отметил, что такие люди всегда рядом с теми, кто в них нуждается.

    Об этом Андрей Воробьев написал в своем Instagram.

    «Поздравляю с Днем добровольца всех наших волонтеров. Вы делаете особенное дело и всегда рядом с тем, кому нужна помощь», — отметил глава региона.

    Губернатор также напомнил про премию «Мы рядом», которая прошла 4 декабря. В этом году из-за ситуации с коронавирусом ее провели в онлайн-формате. В четырех номинациях победили 180 человек — каждый из них получил миллион рублей. Лауреатов поздравили с победой и поблагодарили артисты, известные врачи, спортсмены и звезды российской эстрады. Церемонию провел Иван Ургант.

    Андрей Воробьев отметил, что премия «Мы рядом» — благодарность всем неравнодушным жителям Московской области. Они помогают окружающим — заботятся о них, учат, лечат и спасают.

    «И очень тонко, очень по-особенному чувствуют нужды людей и всегда стараются им помочь», — подчеркнул губернатор.