Всегда рядом: Воробьев отметил заслуги волонтеров в их праздник

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех неравнодушных, кто помогает окружающим, с Международным днем добровольца. Он отметил, что такие люди всегда рядом с теми, кто в них нуждается.

Об этом Андрей Воробьев написал в своем Instagram.

«Поздравляю с Днем добровольца всех наших волонтеров. Вы делаете особенное дело и всегда рядом с тем, кому нужна помощь», — отметил глава региона.

Губернатор также напомнил про премию «Мы рядом», которая прошла 4 декабря. В этом году из-за ситуации с коронавирусом ее провели в онлайн-формате. В четырех номинациях победили 180 человек — каждый из них получил миллион рублей. Лауреатов поздравили с победой и поблагодарили артисты, известные врачи, спортсмены и звезды российской эстрады. Церемонию провел Иван Ургант.

Андрей Воробьев отметил, что премия «Мы рядом» — благодарность всем неравнодушным жителям Московской области. Они помогают окружающим — заботятся о них, учат, лечат и спасают.

«И очень тонко, очень по-особенному чувствуют нужды людей и всегда стараются им помочь», — подчеркнул губернатор.