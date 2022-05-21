Голикова назвала народные традиции визитной карточкой России в мире

Народные традиции России являются визитной карточкой страны в мире. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на открытии акции «Ночь музеев». Она отметила, что именно музеи способствуют сохранению и приумножению народных традиций.

«На сегодняшний день народные традиции России являются визитной карточкой нашей страны в мире», — подчеркнула вице-премьер.

Голикова поблагодарила музейных работников за их вклад в создание пространств, которые несут познавательную и образовательную функции. Вице-премьер отметила, что традиции — это то, чем страна живет и приумножает.

Всероссийская акция «Ночь музеев» стартовала в ночь с 18 на 19 мая. Культурные площадки Москвы и Подмосковья подготовили для жителей мероприятия на любой вкус. Для гостей подготовили уникальные авторские экскурсии и специальный автобусный маршрут, соединивший шесть ключевых музеев столицы.