Экскурсии с Дюжевым и автобусный маршрут. Чем удивит «Ночь музеев» в Москве

Акция «Ночь музеев» стартовала в Москве. Для гостей подготовили уникальные авторские экскурсии и специальный автобусный маршрут, соединивший шесть знаковых музеев столицы. Но участники акции в эту ночь смогут оказаться во всех музеях сразу.

Государственный исторический музей уже не первый раз принимает участие в акции. В музее всегда волнуются, в этом году снова собираются удивить гостей. Яркими эмоциями удивит своих столичных клиентов и компания Tele2. Партнерство с музеями уже стало для нее хорошей традицией, основанной на совпадении ценностей, отметил коммерческий директор «Tele2 Москва» Антон Жуковский.

«Одна из самых крутых фишек, так полюбившаяся нашим клиентам, — это приоритетный вход в лучшие музейные площадки города Москвы. В этом году мы подключили такие музеи, как Исторический музей, Музей имени Пушкина, Новая Третьяковка», — рассказал Жуковский.

Московские клиенты Tele2 всегда очень активны, и во время экскурсии Tele2 проведет для них прямые трансляции из музеев Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Эфиры покажут в онлайн-студии в автобусах, на которых москвичи отправятся в музейное путешествие.

Онлайн-экскурсии проведут известные российские актеры Дмитрий Дюжев, Константин Крюков и Евгений Дятлов. Участникам акции расскажут небанальные исторические факты в актерской импровизации. Таких экскурсий в музеях еще не было.