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    10 августа 2020, 10:24

    Главу ЦИК Белоруссии эвакуировали ночью после выборов

    Анастасия Калинина

    В понедельник, 10 августа, главу Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидию Ермошину эвакуировали из Дома правительства, сообщило РИА «Новости».
    Главу ЦИК Белоруссии эвакуировали ночью после выборов

    Итоги выборов буквально получались в ручном режиме в силу того, что центральная комиссия — по крайней мере, я с аналитиком, нас было только двое — в час ночи были эвакуированы из Дома правительства

    Лидия Ермошина Глава ЦИК Белоруссии

    По словам Лидии Ермошиной, из-за инцидента результаты выборов были приняты позже — накануне брифинга.

    Утром 10 августа ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко на выборах. Он набрал 80,23%. После него идет Светлана Тихановская с 9,9% голосов. Это предварительные данные, но в ЦИК сказали, что они вряд ли сильно изменятся.

    Ранее сообщалось об одном погибшем во время протестов в день выборов президента. Еще три серьезно пострадали.

    Выборы в стране проходили с 4 по 9 августа. В голосовании приняли участие почти восемь миллионов человек.

    Новости SMI.FM