Главу ЦИК Белоруссии эвакуировали ночью после выборов

Итоги выборов буквально получались в ручном режиме в силу того, что центральная комиссия — по крайней мере, я с аналитиком, нас было только двое — в час ночи были эвакуированы из Дома правительства Лидия Ермошина Глава ЦИК Белоруссии

По словам Лидии Ермошиной, из-за инцидента результаты выборов были приняты позже — накануне брифинга.

Утром 10 августа ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко на выборах. Он набрал 80,23%. После него идет Светлана Тихановская с 9,9% голосов. Это предварительные данные, но в ЦИК сказали, что они вряд ли сильно изменятся.

Ранее сообщалось об одном погибшем во время протестов в день выборов президента. Еще три серьезно пострадали.

Выборы в стране проходили с 4 по 9 августа. В голосовании приняли участие почти восемь миллионов человек.