Один человек погиб при беспорядках в Минске

Один человек погиб в результате беспорядков и столкновений в Минске, которые прошли в столице Белоруссии в день выборов президента. Еще три человека серьезно пострадали.

«Есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правозащитного центра «Весна» Валентина Стефановича.

МВД Белоруссии пока не предоставляло данные о погибших и пострадавших.

Беспорядки в Минске и других городах Белоруссии начались после оглашения предварительных результатов голосования на выборах президента страны. ОМОН и милиция применяли светошумовые гранаты и специальную технику, чтобы разогнать толпу, которая использовала мусорные баки в качестве баррикад. Представители СК Белоруссии возбудили уголовные дела после беспорядков в стране. Участникам и организаторам столкновений грозит восемь и 15 лет лишения свободы.

По последним данным ЦИК Белоруссии, в голосовании приняли участие 5,79 миллиона человек. Действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов.