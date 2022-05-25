Александр Куренков был назначен новым главой МЧС России

Президент России Владимир Путин назначил Александра Куренкова главой МЧС России. Он подписал указ, опубликованный на сайте Кремля.

«Назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.

Ранее его кандидатуру утвердил Совет Федерации.

Предшественник Александра Куренкова — Евгений Зиничев — возглавлял министерство с 2018 года и погиб в сентябре прошлого года во время учений в Норильске. Он пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника. О новом министре известно немного. По информации ТАСС, он служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии.