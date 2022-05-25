Александр Куренков был назначен новым главой МЧС России
Владимир Путин назначил Александра Куренкова главой МЧС России
Президент России Владимир Путин назначил Александра Куренкова главой МЧС России. Он подписал указ, опубликованный на сайте Кремля.
«Назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.
Ранее его кандидатуру утвердил Совет Федерации.
Предшественник Александра Куренкова — Евгений Зиничев — возглавлял министерство с 2018 года и погиб в сентябре прошлого года во время учений в Норильске. Он пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника. О новом министре известно немного. По информации ТАСС, он служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии.