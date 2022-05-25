Совфед поддержал назначение Александра Куренкова главой МЧС России
Совфед одобрил назначение Александра Куренкова главой МЧС России
Новым главой МЧС России может стать Александр Куренков. Совет Федерации одобрил его кандидатуру, сообщило РИА «Новости».
Постановление верхней палаты парламента в ближайшее время передадут президенту России Владимиру Путину, который и выдвинул эту кандидатуру. По некоторой информации, ранее Александр Куренков служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии.
Бывший министр Евгений Зиничев погиб осенью прошлого года, пытаясь спасти на учениях в Норильске режиссера Александра Мельника. Он возглавлял МЧС России с 2018 года. С тех пор обязанности министра исполнял его бывший первый заместитель Александр Чуприян.