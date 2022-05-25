Совфед поддержал назначение Александра Куренкова главой МЧС России

Новым главой МЧС России может стать Александр Куренков. Совет Федерации одобрил его кандидатуру, сообщило РИА «Новости».

Постановление верхней палаты парламента в ближайшее время передадут президенту России Владимиру Путину, который и выдвинул эту кандидатуру. По некоторой информации, ранее Александр Куренков служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии.

Бывший министр Евгений Зиничев погиб осенью прошлого года, пытаясь спасти на учениях в Норильске режиссера Александра Мельника. Он возглавлял МЧС России с 2018 года. С тех пор обязанности министра исполнял его бывший первый заместитель Александр Чуприян.