07 апреля 2024, 14:29
Главе МВД поручили следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков
Путин поручил главе МВД Колокольцеву следить за правопорядком в зонах паводков
Президент Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».
Ведомство должно принять меры для охраны имущества жителей в районах, которые уже оказались в зоне подтопления, а также там, где поступление воды ожидается в течение предстоящих суток.
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«Речь идет о Курганской и Тюменской областях», — уточнил официальный представитель Кремля.
Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области. Губернатор региона Денис Паслер также доложил президенту о развитии ситуации.
Кремль
Дмитрий Песков
МВД РФ
Паводки
Владимир Путин
Наводнение в Оренбургской области
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