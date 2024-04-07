Власть 07 апреля 2024, 14:29 Главе МВД поручили следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков Путин поручил главе МВД Колокольцеву следить за правопорядком в зонах паводков РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Ведомство должно принять меры для охраны имущества жителей в районах, которые уже оказались в зоне подтопления, а также там, где поступление воды ожидается в течение предстоящих суток.

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«Речь идет о Курганской и Тюменской областях», — уточнил официальный представитель Кремля.

Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области. Губернатор региона Денис Паслер также доложил президенту о развитии ситуации.