Власть 04 апреля 2023, 14:18 Глава Тульской области призвал пересмотреть таможенные пошлины Глава Тульской области Алексей Дюмин призвал поддержать импортозамещающие компании РИА «Новости»

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В России следует пересмотреть таможенные пошлины, особенно в отношении недружественных государств, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время заседания президиума Госсовета с участием президента Владимира Путина. Глава региона предложил поддержать отечественные компании, занимающиеся импортозамещением, сообщил ТАСС.

Губернатор Тульской области подчеркнул, что сейчас таможенное тарифное регулирование не всегда позволяет реализовывать производство внутри России. По его словам, различаются ставки на ввоз сырья и готовой продукции из него.

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«Предлагаем поручить Минэкономразвития и отраслевым ведомствам в течение полугода выработать и внести на рассмотрение комиссий ИАС предложение по пересмотру таможенных пошлин», — заявил Алексей Дюмин.

Он добавил, что Запад наращивает политико-экономическую агрессию против России. Из-за этого нужно оказывать более активную поддержку отечественными компаниям, работающим в сфере импортозамещения.

Президент Владимир Путин 4 апреля посетил Тулу и побывал на заводе «Тулажелдормаш». В разговоре с рабочими глава государства отметил, что в этом году реальный рост зарплат составит 3-5%.